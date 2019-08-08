لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد منفذ تفجير معهد الأورام أسرته قبل الحادث (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عرضت وزارة الداخلية فيديو للحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد، المتهم في حادث معهد الأورام الإرهابي، لأسرته عقب حصوله على تكليف بالانتقال بالسيارة المفخخة قبل الحادث بيوم. Advertisements وأفاد مصدر أمني بأنه تم تحديد إرهابي من عناصر خلية «حسم» الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار أمام معهد الأورام. وكشفت وزارة الداخلية عن هوية الإرهابي، وأكدت أنه عضو حركة حسم الإرهابية ويدعى عبدالرحمن خالد محمود، وهو منفذ حادث معهد الأورام.

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