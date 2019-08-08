شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لأحد الإرهابيين المتورطين في انفجار معهد الأورام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت وزارة الداخلية تصريحات للإرهابي حسام عادل أحمد، واسمه الحركي «معاذ»، أحد عناصر الرصد والدعم اللوجستي بحركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وقال حسام عادل أحمد: «انضممت لحركة حسم في 2018 وكان المسؤول الحركي المعتصم، كنت أعمل في الدعم اللوجستي والرصد، وكان كل شخص يتلقى التكليفات من مسؤول التنظيم في تركيا والسودان بمفرده.

Advertisements

وتابع: «علمت في الفترة الأخيرة من المسؤول الحركي المعتصم أنه تلقى تكليفا بنقل كمية كبيرة من المتفجرات في منطقة معينة حتى يتلقى تكليفا آخر بتنفيذ عملية أخرى بهذه المتفجرات، وتم ترتيب زيارة قبل الحادث بيوم لتوديع أسرته.

وأفاد مصدر أمني بأنه تم تحديد إرهابي من عناصر خلية «حسم» الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار أمام معهد الأورام.

وكشفت وزارة الداخلية عن هوية الإرهابي، وأكدت أنه عضو حركة حسم الإرهابية ويدعى عبدالرحمن خالد محمود، وهو منفذ حادث معهد الأورام.