شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تطلق مهرجان «الطبيعة والثقافات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم وزارة البيئة مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول بمحمية وادى دجلة بالقاهرة، فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجارى. ودَعَت الوزيرة المواطنين إلى زيارة المهرجان والاستمتاع بالطبيعة والتعرف على الثقافات المحلية بالمحميات ودعم وتنشيط السياحة البيئية. ويهدف المهرجان إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية. ويتناول المهرجان التعريف بالتراث التقليدى وثقافات السكان المحليين بالمحميات الطبيعية من خلال عرض أساليب الطهى بالطرق التقليدية وعدد من العروض الفنية، علاوة على المنتجات اليدوية المعتمدة على الخامات البيئية، كما يشمل المهرجان تنظيم عدد من المسابقات الرياضية والثقافية والبيئية وتوزيع هدايا عينية على المشاركين.

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