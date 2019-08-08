شكرا لقرائتكم خبر عن معرض تشكيلى أمام معهد الأورام: الفن فى مواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب أيام قليلة من الحادث الإرهابى أمام معهد الأورام، قرر الفنان التشكيلى حسنى أبوبكر أن يكون للمبدعين والفنانين دور ورسالة فى مواجهة الإرهاب، وقرر دعوة الفنانين إلى مشاركته فى إقامة معرض تشكيلى مفتوح أمام معهد الأورام، أمس الأول، تحت عنوان «الفن يحارب الإرهاب».

وقال «أبوبكر»، صاحب الفكرة ومنظمها: «استفزتنى هذه الجريمة، واستفزنى أيضًا غياب دور النخبة والفنانين فى مواجهة الإرهاب، وشعرت أنه لزامًا علىَّ وعلى زملائى أن نعبر عن موقفنا وضرورة أن يكون لنا موقف ودور، فكانت هذه المبادرة التى دعوت إليها مجموعة من الزملاء الفنانين، الذين رحبوا بالفكرة، وكان سلاحنا كفنانين فى مواجهة الإرهاب هو لوحاتنا وأعمالنا الإبداعية لنقول أمام كل العالم- وليس مصر فقط- لا مكان للإرهابيين على أرض مصر، وهذه صيحة غضب فى موقع الحادث بعيدًا عن القاعات المغلقة تأكيدًا على فكرة وضرورة أن يكون للمبدع دور وموقف إزاء الإرهاب».

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وشارك فى المعرض عدد من الفنانين، كان منهم دينا طريف وخالد عبدالغفار وعادل بنيامين وصاحب فكرة المبادرة «أبوبكر».

«أبوبكر» علق، قائلًا: «بعض الفنانين كان لديهم مخاوف من اعتراض الأمن فى موقع الحادث على فكرة المعرض المفتوح، حتى إن بعضهم تخوف من المشاركة تحسبًا لمعارضة الشرطة، لكننا حين نفذنا المبادرة لقينا ترحيبًا من رجال الأمن، بل كانت بعض عناصر الشرطة تشاركنا فى حمل اللوحات والتقاط الصور، وكنا قد حصلنا على تصريح، وقدمت لنا إدارة المستشفى كل الدعم، ورحبت بالفكرة، وحاولنا أن تكون الأعمال التى يصل عددها إلى 20 عملًا ذات مضمون ولها علاقة ضمنية بالحدث، وفى نفس الوقت فى متناول تذوق وقراءة المواطن العادى، وفضلت أن يكون المعرض أمام باب المعهد ليشاهده أكبر عدد من الناس ويتفاعلوا مع المبادرة».

وأضاف: «هذا أقل شىء يمكن أن نقدمه لمصر»، كما شدد على أن دور الفن والثقافة والفكر المستنير سلاح فاعل يستأصل الأفكار التكفيرية من جذورها وليس السلاح فقط فى مواجهة السلاح، بل ذهب «أبوبكر» إلى ما هو أبعد من هذا، حيث طالب الحكومة والجهات المختصة وصاحبة القرار بمنح الفنانين والمثقفين صلاحيات وتسهيلات لنشر الفن وثقافة اللوحة والجمال فى الشوارع والمدارس والجامعات، وأوضح: «اعطوا الفنان فرصة، وسترون نتائج مذهلة فى مواجهة الإرهاب اللعين».