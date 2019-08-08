شكرا لقرائتكم خبر عن 16 موقعًا لتجميع قش الأرز بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا بالبدء فى معاينة واعتماد وفتح مواقع تجميع قش الأرز، وذلك لتفعيل أحد المحاور التى تعمل عليها وزارة البيئة فى مواجهة نوبات تلوث الهواء و«السحابة السوداء» لموسم ٢٠١٩ خلال فترة المنخفض الجوى ابتداء من شهرأغسطس وحتى نوفمبر المقبل.

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وأسفرت الجهود عن فتح ١٦ موقعا بمراكز بيلا والحامول وسيدى سالم بكفر الشيخ، وذلك للشباب المتقدمين لوزارة البيئة للعمل بمجال جمع وكبس وفرم قش الأرز والاتجار به كسماد عضوى وأعلاف من إجمالى ١٢٠ شابا متقدمين من محافظتى الغربية وكفر الشيخ بنطاق عمل الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا.

وقامت لجنة معاينة واعتماد فتح مواقع التجميع لقش الأرز بمراجعة كافة الاشتراطات للمواقع من حيث البعد عن الكتلة السكنية والسكك الحديدية وكهرباء الضغط العالى والقرب من مصدر للمياه والطرق المناسبة وتوافر مهمات الأمن والوقاية من طفايات حريق وخراطيم وماتور مياه والبعد عن أقرب موقع تجميع آخر لقش الأرز مسافة ٥ كيلومترات بهدف توزيع الشباب على اكبر مساحات بالمراكز.

ويقوم الشاب بجمع حد أدنى ٣٠٠ طن قش أرز للحصول على ٥٠ جنيها مقابل كل طن يتم جمعه كدعم من وزارة البيئة ومن ثم يتم إمداد المتعهد بعد اعتماد وفتح الموقع باشتراطات ميسرة وقيمة إيجارية رمزية بالمعدات اللازمة للجمع من جرارات ومكابس ومفارم لتحقيق الهدف البيئى بمنع حرق قش الأرز للحفاظ على الصحة العامة للمواطن إلى جانب هدف اقتصادى من خلال تحويل مخلفات قش الأرز الزراعى إلى مادة ذات قيمة وعائد والبعد الاجتماعى من خلال خلق فرص عمل للشباب وتحفيزهم بالدعم اللازم لنجاح المنظومة المتكاملة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء.