شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الملاحة بين موانئ سفاجا والغردقة وضبا السعودي خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت، الخميس، الحركة الملاحية لنقل الركاب والشاحنات والبضائع بين ميناءي سفاجا والغردقة البحريين والموانئ السعودية، وذلك بعد إغلاق السلطات البحرية السعودية موانئها البحرية أمام الحركة الملاحية لمنح العاملين بها إجازة عيد الأضحى والحج وإخطار الوكلاء الملاحيين بالقرار، ومن المقرر استئناف الرحلات البحرية للعبارات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، وتكون أول رحلة من ميناء سفاجا يوم ١٥ أغسطس الجاري.

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فيما انتهت هيئة موانئ البحر الأحمر من تسفير نحو ٣٦ ألفًا من عمالة خدمة موسم الحج دون أي مشكلات أو تكدس، حيث شهد ميناء سفاجا مغادرة 27 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج من خلال رحلات مكوكية و٦ آلاف عامل من ميناء الغردقة البحري دون حدوث مشكلات أو تكدس، حيث تم التنسيق مع محافظة البحر الأحمر لاستغلال الإمكانيات الفنية والإدارية لدى الهيئة لإدارة وتشغيل قرية ركاب مدينة سفاجا لتقديم خدمات متميزة للمسافرين ومنع تكدسهم أمام بوابات الميناء وافتراشهم للأرصفة والشوارع حتى مواعيد مغادرة العبارات الخاصة بهم.

كما تم التأكيد على التوكيلات الملاحية بضرورة الالتزام بمواعيد سفر العبارات وإدراج تاريخ السفر على تذكرة الراكب واستقبال الركاب بالقرية وعدم تفويجهم إلا قبل ميعاد السفر بأربع ساعات لمنع حدوث تكدس بالميناء وأنه في حال المخالفة سيتم تطبيق عقوبات على التوكيلات المخالفة وتم التنسيق مع هيئة السلامة البحرية لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش البحرى على السفن المشاركة في نقل العمالة والتأكيد على مالكى العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها وتوفير كل الاشتراطات التأمينية ووسائل الأمن الصناعى على متن العبارات وعدم حصول العبارات على تصريح السفر إلا بعد التأكد على وجود شهادات هيئة السلامة البحرية.

ومن المقرر عقد اجتماع بين مسؤولي الموانئ والأجهزة المختصة لبحث استعدادات وترتيبات عودة عمالة موسم الحج وتسهيل أي عقبات تواجه سهولة خروجهم من الموانئ عقب انتهاء موسم الحج.