شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية الآبار الشاطئية بالقليوبية لأول مرة لمواجهة عجز المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت محافظة القليوبية، مؤخرا تقنية الآبار الشاطئية، بالتعاون مع نادى الروتارى، لإنتاج مياه نظيفة لأهالى المحافظة ومدينة الخصوص فى إطار سياسة الدولة فى مواجهة قدم عمر محطات المياه، وارتفاع أسعار المحطات المدمجة التى تتعدى 20 مليون جنيه.

وتبنت الدولة التقنية الجديدة بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المياه من ألمانيا لإنتاج مياه نظيفه صالحة بتكلفة 300 ألف جنيه لإنتاج ٢٥ لترا فى الثانية لخدمة 20 ألف مستفيد يوميا.

وتعد البئر الجديدة صديقة للبيئة ولا تستخدم كيماويات، وتعتمد على الترشيح الطبيعى للتربة حيث تعتمد التكنولوجيا على حفر بئر بجوار مجرى مائى.

وتصل مياه البئر أفقيا من خلال التربة حيث تصل نظيفة تماما من الشوائب والبكتيريا والفطريات ثم تضخ إلى خط المياه بعد إضافة نسبة من الكلور.

وشهد إطلاق البئر الجديدة بمدينة الخصوص المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمحافظ علاء عبد الحليم مرزوق، يرافقهما المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية وشريف والى محافظ المنطقة الروتارية حيث جرى افتتاخ محطة الآبار الشاطئية بمدينة الخصوص بطاقة إنتاجية 2100 متر مكعب / يوم، لخدمة 14 ألف نسمة من أهالى مدينة الخصوص بتكلفة قدرها 550 ألف جنيه بمساهمة 300 ألف جنيه من نوادى روتارى لتغطية جزء من احتياجات مواطنى مدينة الخصوص من مياه الشرب.

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أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية على التعاون الوثيق بين المحافظة ونوادى روتارى، مشيرا إلى حسن اختيارها للمشاريع المؤثرة التى تعود بالنفع على المواطن البسيط.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتى فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية والتى تظهر مدى الحب والولاء لهذا الوطن ودعم القادر لغير القادر من الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى لخدمة القرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.

وأضاف أن مدينة الخصوص بهذا التعداد السكانى الكبير أصبحت بحاجة إلى المزيد من المشروعات والتنسيق مع نوادى روتارى ومؤسسات المجتمع المدنى خصوصا فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، معتبرًا أن افتتاح هذه البئر الشاطئية تتويجا لقصة نجاح تعاون بين الأجهزة التنفيذية الحكومية والجهات الأخرى لإيجاد تنمية حقيقية فى المجتمع.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، أن من مميزات الآبار الشاطئية أنها لا تتأثر بمصادر التلوث المختلفة سواء طبيعية أو صناعية، كما أنها تعد تقنية رخيصة وبسيطة.

وأكد أن الشركة القابضة تولى اهتماماً لخطط وعمليات الإحلال والتجديد، كما وضعت معايير لإدارة المحطات والشبكات من ضمنها الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وهى شهادة ألمانية، وتم تأهيل مفتشين من المهندسين المصريين بالشركة لمنح تلك الشهادة من خلال التفتيش على المعايير والمتطلبات القياسية فى تشغيل المحطات والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وتأهيل الكوادر، وجار تطبيق نموذج جديد بالمحطات MASTR يتم من خلاله إدخال بيانات المحطة والمكونات والأدوات ليقدم البرنامج مواعيد الصيانة المقترحة لكل جزء منها حفاظا على الأصول والاستثمارات التى تضخ فى هذا القطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية على الدعم المستمر لنوادى رورتارى حيث بلغ حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مدينه قليوب 7.5 مليون جنيه، وجار دراسة إنشاء مشروعات فى مدينه بلقس.

أوضح مجاهد أن نصيب الفرد من المياه فى الخصوص لا يتعدى 90 لترا فى اليوم ونهدف إلى التوسع فى تنفيذ الآبار الشاطئية كنوع من الحلول العاجلة فى مدينة الخصوص وغيرها من المناطق، مشيرا إلى أن الشركة لديها خريطة لمواقع الآبار الشاطئية تبلغ 25 موقعا على مستوى المحافظة.