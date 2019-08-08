شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل سقوط خلية انفجار معهد الأورام (بيان الداخلية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، تفاصيل وملابسات حادث انفجار معهد الأورام الإرهابي، الذي أسفر عن سقوط 22 قتيلًا وقرابة 50 مصابًا. معهد الأورام by Bassam Mharan on Scribd

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