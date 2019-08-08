شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تعرض تسجيلات للمتورطين في حادث انفجار معهد الأورام (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت وزارة الداخلية ملابسات حادث انفجار معهد الأورام والمتورطين فيه من حركة حسم الإرهابية.

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