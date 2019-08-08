شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تعلن اسم مُنفِّذ انفجار معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية إن عضو حركة حسم الإرهابية عبدالرحمن خالد محمود هو منفذ حادث معهد الأورام. قالت وزارة الداخلية، إنه تم تحديد هوية المنفذ والمخططين في التفجير أمام معهد الأورام بالقاهرة. وأشارت إلى أنه تم ضبط مخزن متفجرات في مداهمة أمنية مرتبطة بحادث معهد الأورام.

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