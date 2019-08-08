شكرا لقرائتكم خبر عن «كلير» تتعهد باستكمال المشوار مع «نفس» لبناء مستقبل أفضل لشباب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ 4 أعوام وحتى الآن، قامت كلير من شركة يونيليفر بدعم مؤسسة «نفس» التي بدورها تقوم برعاية أبطال كرة الشارع، وذلك إيمانًا من كلير بأهمية روح المنافسة والبطولة، مما جعل من كريستيانو رونالدو السفير الأول لها في العالم.

وينبع كل ذلك من خلال إيمان كلير بأهداف مؤسسة «نفس» وأهميتها في المجتمع عن طريق استخدام الرياضة لأجل بناء وتقويم هؤلاء الأطفال والشباب، لذلك تعمل كلير على نشر الوعي اللازم لدعمهم.

يذكر أن «نفس» هي مؤسسة اجتماعية تم تأسيسها عام 2012 من أجل مساعدة الأطفال الذين بدون مأوى، وكل ذلك من خلال كرة القدم، حيث قامت مؤسسة «نفس» بتأسيس منتخب مصر لأبطال كرة الشارع والذي استطاع أن يشارك في عدة بطولات محققًا نجاحات وانتصارات عديدة.

وشارك منتخب مصر لأبطال كرة الشارع برعاية كلير في بطولة كأس العالم لهذا العام التي أقيمت في كرديف، ويلز.

تألق المنتخب المصري واستطاع أن يصل إلى الدور ربع النهائي ليحقق المركز الخامس بعد فوزه على كوستاريكا بنتيجة 5-2، ثم البوسنة والهرسك 9-2، ثم الهند 6-5، ليصل إلى الانتصار الأكبر على التشيك بنتيجة 10-2.

Advertisements

وبعد ذلك انتقل المنتخب المصري إلى المرحلة الثانية ليقابل كلًا من إندونيسيا وزيمبابوي، وفاز المنتخب بنتيجة 8-2 على إندونيسيا و8-3 على زيمبابوي.

وشارك منتخب مصر لأبطال كرة الشارع في نسخة عام 2016 التي أقيمت في أسكتلندا، حيث شهدت البطولة منافسة قوية في النهائي الذي كان بين المنتخب المصري ونظيره الأيرلندي وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر في هذه البطولة.

ولقد أذهلت مصر العالم في هذا النهائي عندما قدمت أداءً رائعًا لتصل نتيجة المباراة إلى التعادل ومن ثم ضربات الترجيح التي أعطت الفوز لإيرلندا ليكتفي المنتخب المصري بالوصافة لهذه البطولة.

وتحرص كلير على دعم المبادرة في كل عام من خلال رعاية الأطفال والشباب المشاركين في كأس العالم لأبطال كرة الشارع. ولم تكتف كلير بالدعم المادي فقط ولكن قامت بدعم هؤلاء الشباب من خلال دعايتها في كأس العالم 2018 بروسيا.

والأمر الذي كررته «كلير» لأبطال الشوارع مع كأس الأمم الإفريقية 2019 وأيضًا مع بطولة هذا العام لكأس العالم لأبطال الشوارع.

كما تتعهد كلير بأنها سوف تكمل المشوار مع «نفس» من أجل بناء مستقبل أفضل لشباب مصر.

«كلير» تتعهد باستكمال المشوار مع «نفس» لبناء مستقبل أفضل لشباب مصر