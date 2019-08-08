«الداخلية»: تحديد هوية المنفذ والمخططين في التفجير أمام معهد الأورام بالقاهرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت وزارة الداخلية، إنه تم تحديد هوية المنفذ والمخططين في التفجير أمام معهد الأورام بالقاهرة. وأشارت إلى أنه تم ضبط مخزن متفجرات في مداهمة أمنية مرتبطة بحادث معهد الأورام.

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