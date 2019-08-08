شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الداخلية تكشف ملابسات حادث انفجار معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعلن وزارة الداخلية، بعد قليل، ملابسات حادث الانفجار الواقع أمام معهد الأورام، بحسب ما أفادت قناة «إكسترا نيوز».

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