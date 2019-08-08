شكرا لقرائتكم خبر عن مِنح مجانية للمتفوقين في الثانوية العامة للدراسة بالجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن منح مجانية للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء المحافظة للدراسة في الجامعة المصرية اليابانية وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة.

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وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم تخصيص المنح المجانية للطلبة المتفوقين من أبناء المحافظة للدراسة في كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية، بشرط أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية ومن أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة، ومن الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩ والحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء، وألا يكون الطالب تقدم لأي من المنح بالجامعات الخاصة لهذا العام.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الحصول على مجموع درجات بنسبة ٩٠% لكلية الهندسة و٨٠% لكلية إدارة الأعمال الدولية، مؤكدًا أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هي صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، صورة استمارة شهادة الثانوية العامة، مستخرج من شهادة الثانوية العامة، إفادة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تلقى الطلبات في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة خلال مواعيد العمل الرسمية، أيام السبت ١٠ أغسطس، الخميس ١٥ أغسطس، والسبت ١٧ أغسطس الجاري.