شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يتابع الاستعدادات لأسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، يوميًا استعدادات الجامعة لاستقبال فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثانى لمتحدى الإعاقة والذى تستضيفه الجامعة في سبتمبر المقبل. وتفقد أعمال صيانة وتجهيز فندق الجامعة لاستقبال ضيوف الجامعة من مختلف الجامعات المصرية.

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ورافق رئيس الجامعة في جولته الدكتور عبدالرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبدالدايم، أمين عام الجامعة، والمحاسب جلال عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

كما تفقد رئيس الجامعة تجهيزات استاد الجامعة وسير العمل به موجها بسرعة الانتهاء من كل التجهيزات، وتفقد العمل بالإدارة العامة لرعاية الشباب، ثم توجه رئيس الجامعة للصالة المغطاة لمتابعة بروفات العروض الرياضية لطلاب كلية التربية الرياضية والذى سيعرض في حفل الافتتاح، مشيدا بالتزام الطالبات وتطور أدائهم وحرصهم على التدريب للخروج بالعرض بصورة مبهرة، موجها الشكر للدكتور محمد نصار، المشرف على التدريب، بحضور الدكتور إبراهيم غريب، عميد الكلية السابق.

كما رافق رئيس الجامعة في جولته التفقدية نبيلة عبدالله، مدير عام المدن الجامعية، والدكتور محمد شاهين، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.