شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تختتم فعاليات ورشة عمل دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجّه الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر إلى المشاركين في ورشة العمل التي نظمها المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية بالاتحاد الأفريقي، والخاصة بتحديد أولويات مجالات التدخل في سلاسل القيمة للثروة الحيوانية على المستوى الإقليمي، ضمن مشروع «دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية» من أجل تحسين سبل العيش في أفريقيا.

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جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، في اختتام فعاليات الورشة والتي استمرت لمدة 4 أيام، بحضور الدكتور أحمد الصوالحي، مدير المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية بالاتحاد الأفريقي، وممثلي 52 دولة أفريقية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم وتقوية العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتكثيف سبل التعاون مع كافة الدول الأفريقية، وتعزيز سبل العمل المشترك، بين دول القارة، خاصة لتنمية الثروة الحيوانية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة.

وأكد «أبوستيت» أن قطاع الثروة الحيوانية يعد العمود الفقري لدعم سبل العيش للعديد من المجتمعات الأفريقية، مشيراً إلى أن ورشة العمل ساهمت بشكل كبير في تبادل الخطط والآراء ووجهات النظر، بين المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية بدول الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى أولويات التدخل لدعم وتطوير الإطار السياسي والإصلاح الاستراتيجي للثروة الحيوانية في أفريقيا.