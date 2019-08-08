شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع فعاليات لجنة المواطنة وقبول الآخر بعباد شارونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الخميس، فعاليات لجنة المواطنة وقبول الآخر بقرية عباد شارونة التابعة لمجلس قروي أبا الوقف البلد بمركز مغاغة، حيث نظمت اللجنة عددا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، من إجمالي 44 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسعة، تم إطلاق عدد من الأنشطة والفعاليات بها، لتعزير العمل والبناء والتنمية وإرساء المحبة والتسامح بين المواطنين، بهدف دمج الجميع عناصره وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.

وتفقد المحافظ خلال زيارته الميدانية للقرية الوحدة الصحية واطمأن على توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال منافذ مديرية التموين.

وبدأت فعاليات اللجنة بلقاء مفتوح مع أهالي القرية، حيث استهل المحافظ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث معهد الأورام، مؤكدا أن الإرهاب الأسود لن ينال من مصر بفضل قوة ووحدة شعبها مع جيشها وشرطتها.

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وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه بقدوم عيد الأضحى المبارك، موضحا أن فعاليات لجنة المواطنة وقبول الآخر جابت حوالي 39 قرية على مستوى مراكز المحافظة من إجمالي 44 قرية استهدفتها اللجنة التي تستمر أعمالها نهاية الشهر الجاري من خلال تكثيف الأنشطة والفعاليات المتنوعة وتوصيل الخدمات للأهالي، حيث تعكس فعاليات اللجنة ووصولها لتلك القرى تواجد الدولة المصرية في جميع القرى والنجوع.

تضمنت فعاليات اللجنة تنفيذ أنشطة رياضية وفنية لمديرية الشباب والرياضة، ومنافذ لبيع السلع من قبل مديرية التموين بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وتم استخراج 180 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات والفقيرات بالمجان، وتنفيذ ندوات تثقيفية وتوعوية من خلال المجلس القومي للمرأة.

كما نفذت مكتبة مصر العامة نشاطًا فنيًا وثقافيًا إطلاعيًا لعدد 50 طالبًا وطالبة، وكذلك فقرات ثقافية ضمت (اكتشاف المواهب لدى الطلائع- تعليم الرسم على الورق).

كما تضمنت الفعاليات تشجيرًا ودهانًا لسور مدرسة التعليم الأساسي بعباد شارونة الابتدائية رقم 1، وتنفيذ قافلة بيطرية، بالإضافة إلى تسليم مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، وتوزيع ملابس جديدة وشنط مواد غذائية، وتجهيز عرائس، مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية، كما أجرت جمعية الأورمان عددًا من العمليات الجراحية العاجلة، وستنظم مديرية الشباب والرياضة رحلة لعدد 50 فردًا من القرية لزيارة المعالم السياحية والأثرية.