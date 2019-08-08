شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب: دور الأزهر مهم في مواجهة الفكر المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، اليوم الخميس، وفدًا من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة السفير ناثان ألكسندر سيلز، منسق الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، للتعرف على الأنشطة التي يقوم بها المركز في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

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واستعرضت الدكتورة ريهام عبدالله، مشرف وحدة اللغة الأوردية، جهود وأنشطة المرصد والمهام التي تقوم بها وحداته المختلفة، ودوره في محاصرة أفكار الجماعات الإرهابية، مشيرةً إلى أن المرصد يعمل على مدار الساعة للتصدي للجماعات المتطرفة والرد عليها بأكثر من عشر لغات مختلفة.

من جانبه، أشار الدكتور كمال بريقع، منسق مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف، إلى أهمية دور مركز الفتوى الإلكترونية في ضبط الفتاوى الشرعية، في ظل تصدر غير المتخصصين للفتوى، مما أدى إلى ظهور فتاوى شاذة منحرفة تتسبب في زعزعة استقرار المجتمعات.

وفي ختام الزيارة، أشاد منسق الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب بدور مرصد الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف وأهمية رسالته في كشف زيف الجماعات المتطرفة، مؤكدًا أن المرصد يمثل نموذجًا متميزًا في مواجهة الفكر المتطرف على مستوى العالم.