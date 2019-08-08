شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقيم مشروعًا زراعيًا في الوادي الجديد على مساحة 10 آلاف فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقّع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بروتوكول تعاون مع الشيخ محمد راشد العتيبة، رئيس مجلس إدارة كبرى شركات الاستثمار الزراعي الإماراتية، لإقامة مشروع زراعي متكامل على مساحة 10 آلاف فدان بمركز الداخلة لزراعة النخيل بأنواع متميزة من التمر ذي العائد الاقتصادي المرتفع، بالإضافة إلى إقامة مشروعات إنتاج حيواني وداجني، وذلك باستخدام نظم الري الحديث والاعتماد على الطاقة الشمسية. وأكد «الزملوط» في بيان، الخميس، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في زراعة وإنتاج التمور بزراعة ٢ مليون نخلة، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تألو جهدًا في تقديم كل التسهيلات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات لدعم خطط التنمية بكل المجالات وعلى رأسها تنمية وتطوير زراعة وإنتاج التمور، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، موضحا أن هذه التيسيرات فتحت المجال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسليط الضوء على المحافظة كمحافظة جاذبة للاستثمار.

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