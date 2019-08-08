لحماية الشباب.. الصحة تقرر إضافة مادة دوائية إلى جدول المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بإضافة مادة البريجابالين ونظائرها ومستحضراتها إلى الجدول الخاص بقانون مكافحة المخدرات؛ نتيجة لإساءة استخدامها خلال الشهور الماضية كمادة مخدّرة.

ونصّ القرار الذي حمل رقم 475 لسنة 2019، على "إضافة مادة البريجبالين نظائرها وأملاحاها إلى الفقرة (د) من الجدول رقم 3 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 183 لسنة 1960".

وأضاف القرار: "كما تضاف المستحضرات التي تحتوي على مادة البريجيالين وأملاحها ونظائرها إلى الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة والسكان رقم 182 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية".

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ويأتي القرار بناءً على توصيات اللجنة العلمية المتخصصة في علاج الإدمان والأمراض النفسية الصادرة بتاريخ 30 مارس الماضي، وعلى محضر اجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارات الصحة والعدل والداخلية بتاريخ 19 يونيو الماضي.

وتدخل مادة البريجابالين في إنتاج عددًا من الأصناف الدوائية التي تستخدم كعلاج لمرضى التهاب الأعصاب وآلام العضلات، وأساء بعض الشباب استخدامها وتناولوا هذه الأصناف بغرض الإدمان.

وفي أبريل من العام الجاري، قررت وزيرة الصحة، إضافة 6 مركبات جديدة لـ"الفودو" و"الاستروكس" على قوائم جدول المخدرات، ليحظر نقلها أو تداولها أو تعاطيها، أو إدخالها إلى البلاد.