نائلة فاروق تترأس بعثة "الوطنية للإعلام" لتغطية موسم الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي: تترأس نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، بعثة الهيئة الوطنية للإعلام لتغطية موسم الحج لعام ٢٠١٩ إعلاميًا من الأراضي المقدسة. وتسافر رئيس التليفزيون إلى المملكة العربية السعودية للتنسيق الإعلامي مع المسئولين بوزارة الإعلام السعودية؛ لبث الرسائل ونقل نفرة الحجيج وغيرها من مناسك الحج على شاشات التليفزيون الرسمي.

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