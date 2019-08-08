محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
سيرت الشئون الصحية بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، قافلة تفويج الحجاج الأولى من المرضى المنومين، وتضم القافلة 23 حاجا بالإضافة إلى حالة واحده تم نقلها بواسطة الهليكوبتر الطائر وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الطيران في التفوج.
وبحسب بيان السفارة السعودية بالقاهرة، ترافق القافلة 30 مركبة إسعافية مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، حيث أشاد الحجاح المرضى بالخدمات الصحية المقدمة لهم، مثمنين عناية ورعاية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله – بضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، منوهين بما لمسوه من خدمات لا توصف من قبل جميع الجهات وفي مقدمتها الكوادر الطبية والتمريضية.
وعبر المرضى عن شكرهم وتقديرهم لكل القائمين على خدمتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، مشيرين إلى فرحتهم الغامرة بتهيئة وتذليل جميع العقبات لهم لتأدية مناسك الحج رغم ظروف المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. طائرات هليكوبتر لنقل الحجاج المرضى إلى المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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