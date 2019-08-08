أخبار مصر | 'خدمات الصحفيين' توضح حقيقة غلق منفذ توزيع تذاكر السكك الحديد بالنقابة قبل عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'خدمات الصحفيين' توضح حقيقة غلق منفذ توزيع تذاكر السكك الحديد بالنقابة قبل عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، عن تواصله مع المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بشأن غلق منفذ توزيع تذاكر الصحفيين قبل وأثناء إجازة الأعياد، مؤكدًا أن التعطيل المؤقت جاء لمنع انتشار السوق السوداء في نقاط النقابات والهيئات الرسمية، مؤكدًا أن تذاكر الهيئة متوفرة في منافذ محطة مصر والجيزة فقط.

وأضاف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لمس منذ 15 يومًا الشكاوى المتكررة من زملاء الجمعية العمومية قبل عيد الأضحى، الأمر الذي دفعه للاستفسار من رئيس الهيئة؛ للوقف على مسببات الأزمة وسرعة حلها فورًا، رافضًا المبرارت التي ساقتها السكة الحديد بأن السوق السوداء وراء القرار.

وأكد "رسلان" لعضو المجلس أن هناك جلسة عقب إجازة عيد الأضحى بينهما، تناقش هذه الأمور؛ لوضع حد لها وتمكين الجماعة الصحفية من الاستفادة من الخدمة في نقابتهم.

وأوضح "يوسف" أن اللجنة ستبحث أمر تحصيل "كارتة" الطرق التي يعاني منها الزملاء خلال تأدية خدماتهم الصحفية.

