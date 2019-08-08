أخبار مصر | سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة: مصر شريك قوي يعتمد عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة: مصر شريك قوي يعتمد عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سفير ألمانيا الجديد لدى مصر الدكتور سيريل چان نون، وقوف بلاه إلى جوار مصر بوصفها شريكا قويا يعتمد عليه من أجل تحقيق الإصلاح والتنمية.

وقال: إن مصر وألمانيا تجمعهما علاقات صداقة تمتد إلى سنوات طويلة في العديد من المجالات، وهي علاقات مستقرة في أوقات الشدة والرخاء.

جاء ذلك في أول تصريح للسفير الألماني عقب بدء مهام منصبه الجديد، بعدما قام اليوم بتسليم مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية السفير حاتم تاج الدين، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لألمانيا الاتحادية لدى مصر.

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ويخلف الدكتور نون، السفير يوليوس جيورج لوي، الذي شغل منصب سفير ألمانيا لدى مصر منذ أغسطس 2015 حتى بلوغه سن التقاعد في يونيو 2019.

وقال السفير الألماني الجديد - في تصريح أورده بيان للسفارة الألمانية بالقاهرة - "أنا سعيد جداً بإتاحة الفرصة لي لتمثيل ألمانيا في مصر"، معربا عن سعادته بالتعاون مع "شركائنا المصريين وكذلك التعرف عن قرب على هذا البلد الرائع وعلى شعبه".

وأوضح بيان السفارة أن الدكتور سيريل نون التحق بالسلك الدبلوماسي في عام 1985، حيث عمل بديوان عام وزارة الخارجية الألمانية و بديوان المستشارية الاتحادية الألمانية وفي سفارة ألمانيا في طهران وروما وبالممثلية الألمانية الدائمة لدى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل وفي تل أبيب، كما شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في إسلام آباد، كما عمل سفيرا في العراق خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2019 .

