أخبار مصر | شاهد.. استمرار ترميم معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. استمرار ترميم معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت عدسة بوابة الخليج 365، استمرار عمليات ترميم معهد الأورام، وذلك بعد الانفجار الذي حدث أمامه، وأسفر عن استشهاد 20 وإصابة 47، وحدوث بعض التلفيات في المعهد.

وكانت كشفت وزارة الداخلية، عن أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقه القصر العيني أمام "معهد الأورام"، والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجه تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، فقد انتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين إنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

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وأشارت التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وجار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.