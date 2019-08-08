أخبار مصر | اليوم.. "الصحفيين" تنظم أمسية شعرية بعنوان "في حب مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "الصحفيين" تنظم أمسية شعرية بعنوان "في حب مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة الصحفيين، في السادسة من مساء اليوم، أمسية فنية وشعرية تحت عنوان "في حب مصر"، وذلك بالقاعة الكبرى بالدور الرابع، ويشرف عليها الكاتب الصحفي والناقد حمدى البصير.

وقال حسين الزناتي وكيل النقابة للنشاط، في تصريحات صحفية سابقة، إنه سيتم تنظيم معرض للفن التشكيلي، يضم أعمالًا فنية بها ذات البعد الوطني، ومساندة جهود الدولة في محاربة الإرهاب وتخليد الشهداء، وذلك على هامش الأمسية.

وأضاف أنه سيشارك في الأمسية شعراء من عدد من محافظات مصر، وكبار الفنانين التشكيليين، من بينهم أساتذة كليتي الفنون الجميلة والتربية الفنية.

وأكد "الزناتي" أن الأمسية تتضمن العديد من فقرات الغناء الفردي والعزف المتفرد على العود والكمان، وذلك من بعض شباب الموسيقى والغناء.