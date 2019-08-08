أخبار مصر | محافظ البحيرة يستقبل نقيب المحامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ البحيرة يستقبل نقيب المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، سامح عاشور، نقيب المحامين، والوفد المرافق له، بمبنى المحافظة بمدينة دمنهور، خلال زيارته لها لحضور ختام معهد المحاماة.

وقال الهيثم تيسير، أمين عام مجلس فرعية شمال البحيرة، إن اللقاء كان مثمرا للغاية في ظل العلاقات الودية التي تجمع بين المحامين والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه خلال اللقاء طلب تخصيص قطعة أرض لبناء نادي للمحامين بالبحيرة، بمنطقة التقاء النيل بالبحر المتوسط برشيد، ووعد المحافظ بدراسة الأمر.

حضر اللقاء يحيى التوني، أمين صندوق النقابة، وأدهم العشماوي، وعبد الجواد أحمد، عضوي مجلس النقابة العامة، وعبد المنعم عودة نقيب محامين شمال البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوي، سكرتير عام محافظة البحيرة.‎