أخبار مصر | عاجل.. تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وذلك فيما يتعلق بالدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها كليات الصيدلة، حيث وافق المجلس على مقترح بتعديل مسمى برنامج درجة بكالوريوس الصيدلة ليصبح "بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D".

وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وفى إطار حرص الدولة على مساهمة الجامعات فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير المتخصصين والخبراء والفنيين فى التخصصات العلمية الحديثة التى يحتاجها المجتمع، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليات: "العلاج الطبيعي، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة" إلى جامعة الأهرام الكندية، وفى الوقت نفسه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية الطب البشرى إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب مقرونا بإنشاء المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.