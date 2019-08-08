أخبار مصر | رئيس "شكاوى النواب" يطالب بتطبيق عقوبات رادعة ضد من يلقي القمامة بالشارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "شكاوى النواب" يطالب بتطبيق عقوبات رادعة ضد من يلقي القمامة بالشارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتطبيق عقوبات رادعة ضد من يلقي القمامة في الشارع، وكل من يتسبب في انتشار أكوام القمامة في الطرق، للحفاظ على النظافة.

وشدد "العادلي"، على ضرورة تغيير سلوكيات وثقافة المواطنين في التعامل مع مشكلة القمامة، وألا تكون أسهل الطرق إلقائها في الشارع، وفي الوقت ذاته لابد أن تلتزم الجهات المسئولة عن منظومة النظافة والقمامة بجمع القمامة من المنازل بانتظام وعدم ترك أكوام القمامة فى الشوارع.

ولفت رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أهمية ملف التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات والعمل على إعادة هيكلة المنظومة، وضرورة استحداث موارد لتمويل المنظومة الجديدة، وأن يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فيها، مُطالبًا بإنشاء مصانع تدوير القمامة وتأهيل المصانع القديمة.