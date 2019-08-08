أخبار مصر | تفاصيل اجتماع رئيس "خارجية النواب" مع المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع رئيس "خارجية النواب" مع المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال لقائه بالسفير ناثان سيلز المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب، إن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب ذات أبعاد متعددة وبالإضافة للبعد العسكرى والأمنى الذى حققت من خلاله مصر نجاحات في مواجهة الإرهاب من خلال ما تقوم به المؤسسات الدينية المصرية وغيرها من المؤسسات في المواجهة الفكرية للفكر الإرهابى استنادا لموروث حضارى ودينى مصرى راسخ يستند للوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والغلو، وذلك بحضور اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع بالمجلس، والنائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية.

وأضاف درويش، أن الاستراتيجية تستند على العمل والتنمية وتوفير فرص عمل وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك لملايين الأشقاء من اللاجئين الذين تعاملهم مصر معاملة المصريين، بالإضافة للمواجهة القانونية والتشريعية لتلك الظاهرة، وتناقشا الجانبين حول اهمية هذه اللقاءات فى تعزيز الجهود المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب وذلك فى ضوء العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.

وأكد رئيس خارجية النواب للمبعوث الأمريكي، أن مصر قادت جهودا دولية في كافة المحافل الدولية ومع كل الشركاء الدوليين منذ عام 2014 لتوضيح المخاطر الحقيقية للإرهاب وضرورة تعزيز التعاون لمواجهة تلك الظاهرة العالمية والتي تمتد آثارها لكل الدول فمصر قائد دولى فاعل في مواجهة الإرهاب والإرهابيين الذين يحاولون التغلغل في مناطق متعددة من العالم كما عملنا منذ بداية عضويتنا البرلمانية عام ٢٠١٦ على تعزيز التواصل مع نظرائنا وشركائنا لتوضيح أبعاد ومخططات الجماعات الإرهابية وخطورة توفير الملاذ الأمن والدعم لها.

وأوضح كريم درويش ان مصر تقود جهودا للتوصل لحلول للازمات والقضايا التى تمر بها المنطقة وبعض دولها بما يحقق الاستقرار والامن من خلال الحفاظ على الدول الوطنية ومنع انهيارها وتفككها وان هذه الحلول يجب ان تنبع من شعوب تلك الدول بمعزل عن التدخلات الخارجية الرامية لتأجيج الصراعات.

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وقد قدم رئيس خارجية النواب التعازى للمنسق الأمريكي في الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا فى الولايات المتحدة مؤخرا معربا عن خالص تعازيه للشعب الأمريكي.

وكان المنسق الأمريكي قد قدم تعازيه في الحادث الإرهابى البشع الذى وقع مؤخرا بالقرب من معهد الأورام بالقاهرة.

وردا على الجوانب التشريعية والقانونية المصرية لمواجهة الإرهابيين والمقاتلين في خارج مصر فقد استعرض النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية الجهود التشريعية لمجلس النواب المصرى في هذا الشأن وما تتضمنه القوانين المصرية من عقوبات رادعة لهم من 15 سنة "إلى السجن المؤبد".

ولفت رئيس خارجية النواب إلى أن اللقاء تناول التعاون المصرى الأمريكي في مواجهة الإرهاب وسبل تعزيز هذا التعاون في التطورات التي تشهدها الظاهرة الإرهابية وسبل تنسيق الجهود وتبادل الرؤى في هذا الشأن.