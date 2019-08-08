أخبار مصر | خلال جولته بالعلمين.. مدبولي: عمر ما العنف والتخريب يبني دولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال جولته بالعلمين.. مدبولي: عمر ما العنف والتخريب يبني دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إن حجم التنمية كبير حيث أن إنجاز مشروعات العلمين الجديدة، تتم بجهد كبير فنحن نسابق الزمن من أجل بناء وطننا لتعويض ما فقدناه في الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقد بمقر مدينة العلمين الجديدة عقب جولته بالمشروعات الجاري تنفيذها، أن هذا الإنجاز لم يوجد منذ عامين فهو فخر للمصريين، حيث أن هناك مجموعة كبيرة من الأبراج والوحدات السكنية، كما أن هناك جامعتين سيتم بدء عملهم عقب الانتهاء من إنشاءاتهم كما لدينا أماكن خدمية كبيرة بحيث أصبح لدينا مدينة متكاملة للشعب المصري.

وبعث رئيس الوزراء إلى الشعب المصري رسالة مهمة جدا مفادها أن عمر ما العنف والتخريب يبني دولة أو مجتمع، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي الحكومة التحرك لمستقبل لبلدنا وأولادنا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أمرين مهمين أعلنتهم وزيرة التخطيط اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء وهما معدل البطالة انخفضت لـ7.5 % ومعدل التضخم 7.8 أى أنه قل مقارنة بشهر يونيو، حيث كان 13%، هذا يعني أننا نسير بخطى سليمة .

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما نحن عليه الآن جاء بجهد الرئيس السيسي الذي يقود المستقبل وهذا الجهد يؤتى ثماره اليوم ليس فقط داخل بلدنا بل على مستوى الشرق الأوسط ككل .

وأوضح رئيس الوزراء أن كافة تقارير الاقتصاد العالمي تؤكد أن مصر من أفضل الدول على مستوى العالم، مؤكدا أننا أمام تحدي استمرار نجاحاتنا في النهوض بوطننا لتصبح في تقدم وازدهار.

ونوه إلى أن نجاحاتنا لن يهدمها هجمات الشر بل جميعنا لدينا إصرار، موضحا اتفاقه مع جملة الرئيس السيسي عمر ما العنف والتخريب يبنوا الدولة أو المجتمع .

وناشد رئيس الوزراء كل جموع الشعب المصري بالتعاون مع الحكومة من أجل الحفاظ على النجاحات التى حققها وطننا وألا نتكاسل في الإبلاغ عن أصحاب الأنشطة المشبوهة حفاظا على أركان الدولة المصرية واستقرارها.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بإنجاز كم المشروعات القومية بوقت سريع بمساعدة القوات المسلحة فنحن نسابق الزمن ونتحدى أنفسنا لتعويض ما فقدناه في الفترة الماضية .