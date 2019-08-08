أخبار مصر | رئيس الوزراء: هجمات أهل الشر ستبوء بالفشل أمام حجم التنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: هجمات أهل الشر ستبوء بالفشل أمام حجم التنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن ما وصلنا إليه من إنجاز هو بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بشهادات كافة الموسسات الدولية، لافتا إلى أن أهم شئ هو الاستمرار وهذا هو التحدي.

وأضاف مدبولي خلال تصريحات صحفية بمدينة العلمين: أن هجمات أهل الشر ستبوء بالفشل امام حجم التنمية، والتخريب والعنف لن يبني دولة، ويجب على كل مواطن أن يكون له دور للحفاظ على استقرار البلد وهذا هو أكبر تحديا.

وتابع، إننا سنظل نحافظ على هذه البلد، بالرغم من كل المحاولات الفاشلة، وهذه المحاولات تزيدنا إصرارًا وعزيمة على زيادة حجم التنمية التي تتحقق على أزض الواقع، لافتا إلى إننا في نسابق الزمن حتى نبني بلد ولا مجال إلا أن نتحدى الزمن.