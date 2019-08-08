أخبار مصر | "مدبولي" من العلمين: الإرهاب لن يوقفنا.. وسنستمر في إنجاز أعمالنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" من العلمين: الإرهاب لن يوقفنا.. وسنستمر في إنجاز أعمالنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هذا هو الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء بمدينة العلمين، لافتا إلى أن حجم الإنجاز بهذه المدينة لا يتعدى عمره عامين وكان مقرر له أكثر من ذلك وهذه المدينة بها كل مقومات مدينة كاملة لكل الشعب المصري.

واضاف مدبولي خلال تصريحات صحفيه له على هامش زيارته لمدينة العلمين، أننا من هذا المكان نبعث برسالة هامة جدا: "الإرهاب لن يوقفنا وسنستمر في إنجاز أعمالنا".

وأشار مدبولي إلى أنه استعرض خلال اجتماع اليوم مؤشرات البطالة والتضخم، لافتا إلى أن التقرير أظهر رقمين مهمين جدا وهم انخفاض معدل التضخم والبطالة بالرغم من زيادة الطاقة إلا معدلات التضخم انخفضت إلى ٧,٨ % مقابل ٨,٩ % خلال الشهر السابق و١٣% من نفس الشهر من العام الماضي وهذا يعني أننا نسير نحو نحو المسار الصحيح، لافتا انخفاض معدلات البطالة وهو ما يؤكد لن السياسيات التي تتبعها الدولة تسير في طريقها الصحيح.