شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يكرم مواطنًا عثر على مبلغ مالي ورده لصاحبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، المواطن عبدالحميد جلال القليوبى موظف بإدارة تحسين الطرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، تقديراً لأمانته، حيث قام المواطن برد مبلغ مالي (53) ألف جنيه عثر عليه أثناء عمله آخر اليوم بالتوك توك الخاص به.

حيث قام المواطن بالبحث عن صاحب المبلغ لتسيمه إليه واتضح أن هذا المبلغ يخص إحدى السيدات ( أرملة) وتقوم بتجهيز إحدى بناتها للزواج ورفض المواطن عرض السيدة لأخذ جزء من المبلغ كمكفأة له.

وكرم محافظ المنوفية المواطن وأهداه شهادة تقدير، موجهًا الشكر له تقديراً لأمانته وإخلاصه، مشيراً أنه نموذج يحتذى به في الصدق والأمانة وإعطاء قدوة ومثل جيد للأجيال القادمة وأن ذلك ليس بغريب على أبناء محافظة المنوفية والتي يتصف أهلها بالصدق والأمانة.