شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: 9 ملايين جنيه حصيلة «صكوك الأضاحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الإسكندرية، تحصيل ٩ ملايين جنيه قيمة صكوك الأضاحي والتي وصلت إلى ٥٠٠٠ صك حتى الآن.

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وأوضح «عبدالبصير»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن المديرية حققت الحد الأدنى الذي وعدت به في الصكوك وفي طريقها لتحقيق رقم قياسي آخر، وسط إقبال غير مسبوق على الصكوك التابعة لوزارة الأوقاف والذي يعكس ثقة المواطن السكندري في علمائه ومؤسساته ولما لمسه من شفافية التوزيع على المواطن السكندري دون أغراض سياسية أو استغلال حزبي أو دعاية انتخابية بل توزيع يراعي الكرامة الإنسانية والأخوة الوطنية.

ووجه الشكر لأندية الإسكندرية مثل سموحة وسبورتنج على المساهمة الفاعلة في توزيع الصكوك، مشيرًا إلى أن المديرية تستهدف تحقيق أكثر من ١٠ ملايين جنيه من بيع الصكوك.

وثمّن دور الإعلام المسموع والمقروء والمرئي في دعم المديرية بهذا الأمر، وكذا دعاة الإسكندرية الذين لم يكتفوا بالمساجد بل ذهبوا بالصكوك إلى بيوت أهل الخير ابتغاء وجه الله.