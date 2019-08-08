شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تفرض رسومًا على دخول المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة البيئة فرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، من بينها مناطق شعاب العرق والفانوس التابع لمحمية الجزر الشمالية الشهيرة بالغردقة.

وتضمن قرار الوزارة، الذى حمل رقم 204 لسنة 2019، رسوم زيارة المحميات، حيث شملت المادة الأولى من القرار أن تكون رسوم محميات جنوب سيناء، وهي: «رأس محمد ونبق وابو جالوم وطابا وسانت كاترين»، وفي البحر الأحمر«الجزر الشمالية، ووادى الجمال وعلبة والجزر البعيدة»

وحدد القرار مواعيد تحصيل رسوم الزيارات اليومية تبدأ من 8 صباحًا إلى غروب الشمس، ورسم زيارة الفرد الأجنبي 5 دولارات ويعفى الأطفال دون السابعة، ورسم دخول السيارة الصغيرة حمولة 5 أفراد بصحبة أجنبي 5 دولارات، والسيارة الكبيرة 10 دولارات بصحبة الأجانب.

ورسم زيارة المصري 25 جنيهًا، ويعفى الأطفال أقل من 7 سنوات، ورسم دخول السيارة الصغيرة للمصريين 25 جنيهًا والكبيرة 50 جنيها.

وأوضح القرار فرض رسوم على يخوت الغوص والسنوركلنج التى يبلغ طولها من 17 إلى 20 مترًا 10 دولارات، واليخوت من 20 إلى 25 مترًا 20 دولارًا، واليخوت البالغ طولها من 25 إلى 30 مترًا 40 دولارًا، التي يبلغ طولها أكثر من 30 مترًا رسم زيارتها 60 دولارًا.

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وتعد اليخوت المذكورة هي اليخوت العاملة في الغوص والسنوركلنج والجوانب الزجاجية العاملة فى حرفة الركوب بأجر.

كما تضمن القرار أنه حال استمرار الزيارات الى بعد غروب الشمس، من محبى التخيم والرحلات البحرية تتم مضاعفة جميع فئات الرسوم.

وتضمن القرار فرض رسوم قيمتها دولار واحد للمصرين والأجانب عند زيارة المنشآت ذات القاع والجوانب الزجاجية. يعمم القرار فرض رسوم زيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعة برأس محمد ومناطق الغوص بالممر الملاحي بمضيق تيران وساحل شرم الشيخ بنفس القيمة.

كما تقرر رسم دخول 10 دولارات أمريكية للأجنبي و50 جنيهًا للمصري عند زيارة شعاب العرق والفانوس التابعة لمحميات الجزر الشمالية بالغردقة على ألا يزيد عدد الزوار بالمنطقة إلى 3 آلاف فرد.

وتعفى الوحدات البحرية المصنفة تحت مسمى يخوت الغوص والسنوركلنج العاملة بحرفة الركوب بأجر والتى يبلغ طولها أقل من 17 مترًا من الرسوم.

وشملت المادة الثانية من قرار وزارة البيئة تكليف لجميع الجهات البيئية كل فيما يخصه، تنفيذ القرار اعتبارًا من انقضاء 3 أشهر من تاريخ صدوره، وينفذ القرار في منطقتي الشعاب والفانوس بمحمية الجزر السمالية يوم 10 من أغسطس الجاري، وكذلك من منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم بجنوب سيناء.

قرار وزارة البيئة لفرض رسوم على دخول المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

قرار وزارة البيئة لفرض رسوم على دخول المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

قرار وزارة البيئة لفرض رسوم على دخول المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

قرار وزارة البيئة لفرض رسوم على دخول المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

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