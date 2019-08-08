شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التداول على أسهم شركة «فوري» للمدفوعات الإلكترونية في البورصة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصریة، الخميس، أسھم شركة «فوري» العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات البنكية والمدفوعات الإلكترونية، والتي سیتم تداولھا تحت رمز FWRY.CA، وقد تم تنفیذ طرح عام وخاص لعدد 254.6 مليون سهم بنسبة 36% من أسھم رأس مال الشركة بسعر 6.46 جنيه للسھم، وبقیمة إجمالیة 1.64 ملیار جنیه.

وبحسب بيان، بلغ عدد أسھم الطرح العام 33.3 ملیون سھم تمثل 14% من عدد الأسھم المعروضة للبیع، و5% تقریبا من أسھم رأس مال الشركة، فیما بلغت عدد أسھم الطرح الخاص 219.2 ملیون سھم، تمثل 86% من إجمالي الأسھم المطروحة للبیع و31% من إجمالي أسھم رأس مال الشركة المصدر، وقد تمت تغطیة الطرح العام 30 مرة والخاص للمؤسسات نحو 16 مرة.

وقال محمد فرید، رئیس البورصة، إن إدارة البورصة مستمرة في تقدیم كل أشكال الدعم والعون للشركات الجادة الراغبة في النمو عبر سوق الأوراق المالیة في مختلف القطاعات.

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وأضاف أن هذا الطرح هو أول طرح عام تشهده البورصة خلال عام 2019، مؤكدا أن التنوع الذي تتمتع به بورصة الأوراق المالیة في مصر یعزز من صلابة دورھا في دعم عملیة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذھا الحكومة، مؤكدا أن إدارة البورصة تعمل على تحسین بیئة التداول وتبسیط الإجراءات لتعزیز السیولة والتداول ورفع كفاءة وعمق سوق مصر المالي.

من جانبه، قال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن بدء التداول على أسهم شركته في بورصة الأوراق المالية خطوة مهمة على طريق النمو والانطلاق بأعمال الشركة وداعم قوي لتوسعاتها.

وقامت المجموعة المالية «هيرميس» بدور مدير الطرح والمنسق العالمي الأوحد للصفقة، فيما قام مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بتولي دور المستشار القانوني للطرح.

وجرى تنفيذ الصفقة من خلال شريحتين، إحداهما طرح خاص للمستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر. وقد تمت تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات بواقع 15.9 مرة، في حين شهدت شريحة الطرح العام تغطية الاكتتاب بواقع 30 مرة.

وفي هذا السياق، قال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن هذه الصفقة أول عملية طرح عام تشهده البورصة المصرية في عام 2019، كما أنها تمثل أحدث إضافة لسجل الشركة على صعيد تقديم قطاعات جديدة من نوعها لسوق المال المصري مع قيامها بجذب أكبر المستثمرين الدوليين وترتيب الاكتتابات بنجاح.