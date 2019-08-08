«التضامن» تكرم 24 واعظًا متميزًا في تأهيل الأطفال بدور الرعاية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعجوزة عددا من الوعاظ المتميزين في تقويم سلوكيات الأطفال داخل دور الرعاية الاجتماعية في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف، والذي بدأ منذ يناير عام 2018 بشأن ايفاد علماء من الأزهر الشريف لعقد ندوات ولقاءات بدور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الإيوائية في جميع المحافظات.

وقد تم تكريم عدد 24 واعظا مارسوا النزول الميداني لدور الرعاية على مدار عام كامل منذ يناير 2018 حتى يناير 2019 بالقاهرة والجيزة والقليوبية كمرحلة أولى نظرا لوجود عدد أكبر من المؤسسات بتلك المحافظات مع وجود أكبر نسبة مشكلات تحتاج للتدخل بكافة أنواعه.

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وقامت الوزارة بمتابعة عمل الوعاظ داخل الدور وتيسير أداء مهمتهم مع الأبناء والإخصائيين ونفذت دورة تدريبية تهدف إلى إكسابهم هم ومقدمي الرعاية بالدور المستهدفة المعرفة والرؤية الواضحة عن الاحتياجات النفسية والاجتماعية والسلوكية للأبناء وأيضاً الجوانب الشرعية والمحددات القانونية بدور الرعاية الاجتماعية.

وقد أشادت «والي» بنجاح التجربة، حيث إنه تبين بالمتابعة وجود مردود إيجابي للتدخل الديني من الوعاظ بتلك الدور واستجابة عدد كبير من الأبناء لحضور الندوات وطلب الأبناء من الوعاظ موضوعات بعينها للمناقشة .

هذا وقد استهدفت الندوات تعديل السلوك والأخلاقيات ورفع الوعي الديني لدى الأبناء حيث تنوعت موضوعات تلك الندوات لتشمل تعليم فضل القرآن وأحكامه وسلوك المسلم والقصص القرآني وخطوات التفوق وتعليم الصلاة والوضوء وفقه المرأة والنظافة الشخصية والثقة في النفس وتكوين شخصية قوية قادرة على التحدي للوصول إلى أعلى درجات العلم.

وقد تمت زيادة عدد الوعاظ إلى 100 واعظ وواعظة لتغطية عدد أكبر من دور الرعاية على مستوى الجمهورية وزيادة عدد الدور المستهدفة من 25 إلى 100 دار، وتم التنسيق مع «وحدة الطب النفسي» بمستشفى الحسين الجامعي لتوفير التدخلات النفسية لأبناء الدور، وتم تنفيذ برنامج تدريبي شامل لهم مؤخرا للبدء في خطط للنزول لتغطية كافة الدور المستهدفة.

الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن تكرم 24 واعظاً متميزاً في تأهيل الأطفال داخل دور الرعاية

الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن تكرم 24 واعظاً متميزاً في تأهيل الأطفال داخل دور الرعاية

الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن تكرم 24 واعظاً متميزاً في تأهيل الأطفال داخل دور الرعاية