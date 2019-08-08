شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: قاتل المصري بإيطاليا يقطن بنفس حجرة سكنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصلت الشرطة الإيطالية إلى شخصية قاتل المواطن المصري ميلاد شاكر كامل جرجس من مواليد 5 سبتمبر 1989 ويحمل جواز سفر رقم A19567906 ويبلغ من العمر 30 عاما، وتم القبض الجاني ويدعى عطية كامل عيد ويحمل جواز سفر برقم 3132114 وتقوم النيابة حاليا بالتحقيق معه.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أصدر تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة حادث مقتل الشاب مصري ميلاد شاكر في مدينة ميلانو، ومتابعة سير التحقيقات الجارية من جانب السلطات الإيطالية بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلا عن إنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان لأرض الوطن، والوقوف على مستحقاته لدى جهة عمله.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، تابع موضوع مقتل الشاب المصري، وتوصلت الشرطة الإيطالية لشخصية القاتل، وهو عطية كامل عيد، صاحب السكن الذي كان يقيم به القتيل، حيث يسكن 6 أفراد، وكان القاتل والقتيل يقيمان بنفس الحجرة، وعلى إثر خلاف قام القاتل بطعن «ميلاد» بثلاث طعنات بالرقبة والكتف.

وأوضح المستشار العمالي بميلانو أن القتيل ترجع جذوره إلى محافظة أسيوط، حيث يقيم في مدينة ميلانو بشارع المنزه، ويعمل في مجال التشييد والبناء، وتم العثور على جثمانه داخل السكن الذي يتشارك فيه مع مصريين آخرين غارقًا في دمائه.

وأضاف أن الجيران محل سكنه سمعوا صرخات «ميلاد» وتم على الفور إبلاغ الشرطة التي اصطحبت 4 شباب كانوا يسكنون معه بنفس الشقة إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم، حيث يرجح أن يكون أحدهم هو القاتل إثر خلافات مالية.

ويتواصل حاليا مكتب التمثيل العمالي بميلانو مع أصدقاء القتيل ميلاد شاكر كامل، لبحث وضعه من حيث الإقامة ومستحقاته التأمينية.