شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الأمن يقضي على 6 عناصر إرهابية في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت مصادر أمنية إن الأجهزة الأمنية تعاملت مع بعض العناصر الإرهابية بمحافظة الفيوم، ظهر الخميس، واستطاعت القضاء على 6 عناصر بعد تبادل إطلاق النار.
وأوضحت المصادر أن المعلومات أكدت تواجد العناصر الإرهابية بأحد الأماكن بمحافظة الفيوم وجرى التوصل لمكان الاختباء والتعامل معهم.
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