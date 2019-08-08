شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تعديل لائحة تنظيم الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بالدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها كليات الصيدلة. كما وافق المجلس على مقترح بتعديل مسمى برنامج درجة بكالوريوس الصيدلة ليصبح «بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D».

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