شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أن غدا صباحا الجمعة سيشهد بإذن الله بدء تفويج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات، وسط تنسيق كامل مع الجانب السعودي، حيث سيستمر التفويج حتى السادسة من مساء الغد، وذلك من خلال ٢٨١ حافلة منها ١٢ حافلة احتياطي لمواجهة أي طوارئ.

وأضاف «عبدالموجود» أن جميع الحافلات موديلات حديثة ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٩ حيث تم التعاقد مع شركة نقل جماعي بنظام الرد الواحد والحافلة مزودة بحمام ومكيفة، وأنه يتم حاليا مراجعة البيانات الخاصة بموقف المرضى بالمستشفيات وطبيعة حالتهم، وذلك بالتعاون مع البعثة الطبية المصرية، حيث سيتم توفير سيارات إسعاف لتفويج الحالات المرضية إلى جبل عرفات، لتأدية الركن الأعظم من فريضة الحج، وستقوم عقب ذلك وإعادتها مرة أخرى للمستشفيات.

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هذا وأشار عبدالموجود إلى أن ضيوف الرحمن سيقضون يومي الثامن والتاسع من ذوي الحجة بعرفات قبل نفرتهم إلى المزدلفة ومنها إلى مشعر منى، حيث يقضي ضيوف الرحمن أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر للمتعجلين بمنى، مشيرا إلى تواجد الوعاظ والواعظات مع الحجيج في تأدية المناسك لتقديم التوعية الدينية لضيوف الرحمن وتوجيه الحجيج نحو أداء المناسك بالشكل الصحيح.

وعلى الجانب الآخر، صرح الدكتور كمال محمد سيف مدير المتابعة الفنية بمكتب وزير الأوقاف ومشرف البعثة الدعوية للحج، أن بعثة حج الجمعيات الأهلية والتي يرافقها ١٣ واعظ منهم لأول مرة ٣ واعظات، وأنه يتم حاليا تكثيف ندوات التوعية لضيوف الرحمن حول مناسك الحج أداء المناسك والتوجيهات الدعوية والإرشادات مع التيسير غير المخل على الحجاج وشرح مناسك الحج من الوقوف بعرفات ورمي الجمرات والموجبات التي يجب أن يلتزم بها الحج، وذلك بأسلوب مبسط وشرح وافٍ للأحكام الخاصة بالحج مع الرد على استفسارات ضيوف الرحمن، وأن الواعظات يقمن بدور هام بالإجابة والشرح للسيدات.

وأشار «عبدالموجود» إلى أن البعثة قد تسلمت المخيمات مع المطوفين ومشرفي ضيوف الرحمن، حيث حرصت بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام على تقديم خدمات أفضل للحجيج في منطقة المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن استمرار عمل غرفة العمليات المركزية خلال أداء الشعائر لتقديم أفضل الخدمات للحجيج.