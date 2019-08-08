شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تواصل حملات الإزالة بمختلف المحافظات.. والقليوبية الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات والتي تضمنت إزالة (823) حالة تعدٍ على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية، على مدار الأسبوع الماضي، إذ قام قطاع حماية النيل بتنفيذ عدد 479 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ عدد 1312 على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد 510 إزالات على منافع الصرف.

وأوضح تقرير رسمي أصدرته وزارة الري أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل قام بتنفيذ عدة حملات مكثفة هذا الأسبوع وأسفرت عن تنفيذ (479) إزالة شملت عدد (21) إزالة بمحافظة القليوبية وعدد (48) إزالة بمحافظة الغربية وعدد (4) إزالات بمحافظة المنوفية وعدد (43) إزالة بمحافظة البحيرة وعدد (213) إزالة بمحافظة الدقهلية وعدد (5) إزالات بمحافظة بني سويف.

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وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ عدد (44) إزالة بمحافظة المنيا وعدد (30) إزالة بمحافظة أسيوط وعدد (40) إزالة بمحافظة سوهاج وعدد (8) إزالات بمحافظة قنا وعدد (10) إزالات بمحافظة الأقصر وعدد (13) إزالة بمحافظة أسوان، ليسجل عداد النيل إزالة عدد (47698) حالة تعدٍ على نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 وحتى تاريخه.

يأتي ذلك بينما قام قطاع الرى بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات على مدار السبعة أيام الماضية وأسفرت عن تنفيذ عدد (1312) إزالة شملت إزالة عدد (80) بمحافظة الغربية وعدد (234) بمحافظة القليوبية وعدد (50) بمحافظة المنوفية وعدد (111) بمحافظة دمياط وعدد (48) بمحافظة الإسكندرية وعدد (547) بمحافظة الدقهلية وعدد (96) بمحافظة البحيرة وعدد (47) بمحافظة أسيوط وعدد (18) بمحافظة سوهاج وعدد (14) بمحافظة الشرقية.. وبذلك يبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري حتى الآن 130883 إزالة.

كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغ (510) إزالات موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية.. وقد تضمنت تنفيذ عدد (211) إزالة في نطاق اقليم شرق الدلتا بمحافظات (الدقهلية 165 ازالة- القليوبية 17 إزالة- دمياط 4 إزالات – الشرقية 25 إزالة)، بالاضافة إلى تنفيذ عدد (37) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام بمحافظات (المنوفية 11 إزالة- كفرالشيخ 23 إزالة – الغربية 3 إزالات)، كما قامت هيئة الصرف يتنفيذ عدد (218) ازالة بنطاق اقليم صرف غرب الدلتا بزمام محافظة (البحيرة 218 ازالة وكذلك تنفيذ عدد (18) إزالة في نطاق إقليم مصر الوسطى بمحافظات (المنيا 11 إزالة– بني سويف 7 إزالات)، إلى جانب تنفيذ عدد (26) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظتي (أسيوط 18 إزالة- سوهاج 8 إزالات) .

وتنوعت الإزالات ما بين مبانٍ خرسانية أو مبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، فيما أوضح التقرير استمرار أعمال الإزالات في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.