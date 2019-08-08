شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى وادى النيل توفر دراسة تمريضية فنية متخصصة لمدة عامين بعد الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفر مستشفى وادى النيل المعهد الفنى للتمريض دراسة تمريضية فنية متخصصة لمدة عامين بعد الثانوية العامة، ويوفر المعهد فرصة للمتفوقات بعد نهاية العامين تكملة الدراسة في كلية التمريض للحصول على بكالوريوس التمريض، وسيتم تخريج أول دفعة في المعهد في شهر سبتمبر المقبل وسيتكون عبارة عن منحة مجانية لـ 100 طالبة.

وقال الدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادى النيل، رئيس مجلس إدارة المعهد الفنى للتمريض: «المعهد سيكون أحدث معهد فنى للتمريض في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن وجود معهد بهذا الشكل سيغير خريطة التمريض في مصر، حيث أن الفتاة سيكون لها رعاية صحية ووسائل انتقال، وسيكون في التنسيق بالمرحلة الثالثة، وبعد العيد مباشرة الفتيات هيسحبوا كراسة الشروط من مستشفى وادى النيل وسيتم تقييم هؤلاء الفتيات من ناحية اللغة الإنجليزية لأن الدراسة ستكون باللغة الإنجليزية».

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وأضاف مدير عام مستشفى وادى النيل: «الممرضة في وادى النيل اللى تنال كل هذا الاهتمام وكل هذا التعليم وكل هذه الميزات حتى تصبح أكفأ وأحسن الممرضات في المنطقة العربية والأفريقية».

وقالت الدكتورة أميرة مرسى، مدير المعهد الفنى للتمريض: «الفتيات عندهم الفرصة إنهم يشتغلوا من أول يوم في مستشفى وادى النيل كمساعدين تمريض بمرتب، وسيتم عمل اختبارات نفسية وقدرات لغوية ورياضيات وعلوم علشان نشوف قدرتهم على النجاح في العمل اللى هيعملوه».

يذكر أن مواعيد سحب كراسة التقديم سيكون من مستشفى وادى النيل بكوبرى القبة وتتضمن كل المعلومات الخاصة بشروط التقديم والقبول ابتداء من السبت 17 أغسطس إلى الإثنين 19 أغسطس من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا.