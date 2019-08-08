شكرا لقرائتكم خبر عن «الإصلاح الزراعي» تقرر صرف 100 ألف جنيه لأسر ضحايا مشروع غرب المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطابًا من مجدي الشراكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، يفيد برغبة الجمعية في منح أسر ضحايا مشروع غرب المنيا إعانه قدرها 100 ألف جنيه بواقع 25 ألف لكل متوفي.

ووجه وزير الزراعة الشكر لمجلس إدارة الجمعية على موقفهم النبيل تجاه أسر الضحايا.

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وقال «الشراكي» إنه سيقوم بصرف هذه الإعانة لورثة الضحايا عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

جدير بالذكر أن محمد نبيل (سائق) وجمال محمد علي (عامل بقطاع الإنتاج) وأحمد رجب (يعمل في معهد الأراضي والمياه) وعمر الضوي صادق (عامل بالمشروع)، قد لقوا مصرعهم في حادث سير نتيجة لاصطدام سيارتهم مع سيارة نقل كانت تسير عكس الاتجاه على طريق المنيا الواحات البحرية.

كان وزير الزراعة قرر في وقت سابق صرف إعانة عاجلة قدرها 30 ألف جنيه لكل أسرة، ووجه بتقديم كافة أوجه المساعدة لأسر الضحايا شهداء العمل والإنتاج.