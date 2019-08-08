شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بالبحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إن عناصر من القوات البحرية المصرية واليونانية نفذت تدريباً بحرياً عابراً بنطاق البحر المتوسط، وذلك أثناء زيارة السفن اليونانية لميناء الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

تضمن التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة، في إطار تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني، ودعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.