شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافرون»: الإسكندرية والساحل ومطروح كاملة العدد في عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت جمعية «مسافرون للسياحة والسفر» ارتفاع نسب الإشغالات الفندقية خلال عيد الأضحى بمختلف المدن السياحية بشكل كبير خاصة من السياحة الداخلية والعربية.

وأضافت، في بيان، أن ارتفاع نسب الإشغالات يرجع إلى نجاح الحملات التسويقية لتنشيط السياحة المصرية في دول الخليج العربي، وعودة المصريين في الخارج الى مصر لقضاء إجازاتهم وكذلك زيادة الطلب على المصايف وقضاء الأجازات بالتزامن من الأجازات الدراسية وكذلك موسم الإجازات في دول الخليج.

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وتابعت أن نِسب الحجوزات المؤكدة بفنادق شرم الشيخ تصل إلى قرابة 80% خاصة مع تقديم عروض جاذبة وتنشيطية للسائحين بأسعار تنافسية من عدد كبير من فنادق شرم الشيخ خاصة الفنادق فئة الأربعة نجوم والخمسة نجوم، وهذا سيشجع المصريين على قضاء إجازة العيد في مدينة شرم الشيخ الساحرة، بخلاف الجنسيات الأخرى مثل ايطاليا واوكرانيا وألمانيا وبولندا والتشيك وكذلك السائحين العرب.

وأشار الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس الجمعية، إلى أنه في مرسى علم والغردقة من المنتظر أن تتراوح نسب الحجوزات ما بين 90 و100% خلال أيام عيد الأضحى، وسيكون غالبية الجنسيات الموجودين يهما خلال تلك الفترة من الإيطاليين والألمان والأوكراني بالإضافة للمصريين.

وأوضح أن نسب الإشغالات الفندقية خلال عيد الأضحى في القاهرة والجيزة ستصل إلى 80%، وأغلب السائحين من الأشقاء العرب الذين يفضلون قضاء العيد في القاهرة والجيزة.

أما نسب الإشغالات في الإسكندرية فستكون بنسبة 100% نتيجة لقربها من القاهرة، وعدد من محافظات الدلتا الذين يرغبون في قضاء العيد على شاطئ البحر المتوسط والاستمتاع بجماله كما أن البعض يعتبر قضاء العيد بالإسكندرية فرصة للاحتفال بالعيد وقضاء المصيف على شواطئ الإسكندرية، أما الساحل الشمالي فمن المتوقع أن تصل نسبة الإشغالات إلى 100% وكذلك مدينة مرسى مطروح.