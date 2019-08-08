شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بصيد السمان والبط الشرشير الصيفي بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن السماح بصيد طائري السمان، والبط الشرشير الصيفى، في مختلف مناطق المحافظة، وذلك وفقاً لقرار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة قم ٢٠٩ لسنة ٢٠١٩.

وأكد المحافظ على توحيد مواقع تجميع السمان في مراكز ومدن وقرى المحافظة، تحت إشراف مديرية الطب البيطرى، وإدارة شؤون البيئة في ديوان عام المحافظة، وأن يتولى كل مجلس مدينة تحديد أعداد وأماكن التجميع في المدن والقرى التابعة لها وإعلانها للمواطنين.

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من جانبه، أكد المهندس جمال حلمى، مدير عام شؤون البيئة في ديوان عام المحافظة، أنه يتم السماح بصيد السمان والشرشير الصيفى، طبقاً للضوابط المعمول بها في الموسم الماضى، وبناء على الضوابط المقررة من وزارة البيئة، مشيراً إلى أن موسم الصيد يبدأ من منتصف شهر أغسطس الجارى، وحتى العاشر من شهر نوفمبر القادم، على أن يتقدم المواطنون الراغبون في ممارسة الصيد بطلباتهم إلى مجالس المدن التابعين لها مع سداد الرسوم المقررة.

كما أضاف حلمي أن هناك عددا من الاشتراطات المنظمة لعملية الصيد، من بينها الصيد بالشباك، أو العشوش، أو الطراحة، أو الرماكه أو الحليج، مع حظر إقامة شباك للصيد على مسافة أقل من ٣٠٠ متر من شاطئ البحر، ولا يزيد ارتفاع الشباك على ٣ أمتار، مع إلتزام طالب الترخيص بإطلاق سراح كافة الطيور الأخرى التي تقع في الشباك، مع تسليم الطيور المريضة لأقرب محمية طبيعية لرعايتها قبل إطلاق سراحها، مع منع الصيد داخل المحميات الطبيعية.

وأشار إلى أنه تم السماح بنقل حصيلة عمليات الصيد لأماكن الذبح، على أن يتم الذبح في الأماكن المخصصة لذلك والمعتمدة من قبل المحافظة، مع منع استخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية في عمليات صيد الطيور، وفي حالة مخالفة التعليمات يتم إلغاء التصريح ويمنع المصرح له من إكمال النشاط في موسم الصيد الحالي، ويتم التحفظ على الشباك وأدوات الصيد.

يذكر أن هناك اهتماما كبيرا بموسم صيد السمان في محافظة شمال سيناء، باعتباره يمثل نشاطاً اقتصادياً يدر دخلاً كبيراً لعدد كبير من أبناء المحافظة العاملين في صيده.