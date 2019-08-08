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المعاهد الأزهرية ينعى رئيس الإدارة المركزية للامتحانات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

نعى قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ محمد عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، الذي وافته المنية ظهر الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة، عصر الخميس، من الجامع الأزهر الشريف، إلى مقابر الغفير.

ومن المقرر أن تقيم أسرة الشيخ محمد عبدالرحيم العزاء غدا الجمعة بقاعة مسجد حسان بن ثابت بكوبري القبة.

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