محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بث مباشر عبر صفحة الفيس بوك، من أبراج مدينة العلمين الجديدة، أثناء جولة رئيس مجلي الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبعض من الوزراء، بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بالمقر الجديد في العلمين الجديدة.
وأضاف يونس، الأبراج وصلت إلى الدور الـ26، وجاري استكمال باقي عمليات التنفيذ، قائلا: "أجمل مكان في العالم، مافيش مياه باللون ده ولا بالجمال ده".
وتابع: "هذه المناطق لم يكن أحد يتخيل أن يتم تنميتها، لكن اليوم يوجد بها مشروعات كبرى، وفرت الآلاف بل الملايين من فرص العمل، فهذه المشروعات تعبر عن مصر الجديدة"، لافتًا إلى أن العائد من هذه الأبراج يذهب إلى محدودي الدخل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأبراج وصلت للدور الـ26.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العلمين الجديدة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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